О том, что в нашей стране рекомендуют пересмотреть верхний уровень минимальной зарплаты в 2023-м году, увеличив «минималку» до 7 651 гривны, пишет «НБН», ссылаясь на обсуждение, опубликованное на официальной странице «Федерации профсоюзов Украины».

Как стало известно, предложение о пересмотре минимальной заработной платы уже передано в Министерство финансов и Министерство экономики, и на данный момент, специалисты указанных ведомств приступили к внесению изменений в показатели макропрогноза госбюджета на 2024-й год.

Отметим, что «Федерация профсоюзов Украины» предложила поднять «минималку» до 9 435 гривен и в 2024-м году, тогда как в Минсоцполитики, с учетом уровня прожиточного минимума для трудоспособных лиц в Украине, настаивают на минимальной заработной плате в 7 782 гривны.

Ранее на информационный портал писал о том, каким украинским специалистам могут платить не менее 100 000 гривен в месяц.