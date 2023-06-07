Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ за июнь 2023 года.

Из обзора можно понять, что сейчас в Украине присутствует достаточно сложная ситуация с рабочей силой, поэтому заработная плата по состоянию на июнь текущего года в государстве перестала снижаться. Случилось это на фоне уменьшения конкуренции на рынке труда.

«Усиление конкуренции за рабочую силу может давить на зарплаты в сторону увеличения, прежде всего в реальном секторе» — заявили представители Национального банка Украины.

Также там сообщили, что реальные заработные платы фактически прекратили падение, а это, в свою очередь очень позитивно скажется на доходах домохозяйств. К тому же там отметили, что в стране произошла индексация пенсий, которая вместе с бюджетными выплатами также влияет на экономическую ситуацию в стране.

Отметим, ранее мы писали о субсидиях в Украине.