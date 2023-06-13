О том, что вследствие опроса более 70 000 украинцев, у 40 процентов граждан фиксируется значительное снижение сумм доходов, и только у 15 процентов размер заработной платы остался на прежнем уровне, пишет «НБН», ссылаясь на данные опроса, проведенного Rakuten Viber.
В частности, у 40 процентов трудоустроенных украинцев размер доходов несколько сократился за время войны:
- у 31 процента респондентов зарплата стала серьезно меньше;
- у 9 процентов доход упал, но незначительно.
- У 15 процентов опрошенных, доход сохранился на прежней отметке, а у 5 процентов зарплата стала даже выше.
- Более 30 процентов опрошенных украинцев на данный момент вообще не работают:
- 9 процентов находятся в активном поиске;
- 5 процентов не намерены искать новое место;
- 26 процентов — учатся/на пенсии.
Также, на вопрос относительно изменений ситуации с трудоустройством/доходом после 24-го февраля, ответы распределились нижеуказанным образом:
- работают, доходы не изменились — 15 процентов;
- работают, доходы даже выросли — 5 процентов;
- работают, доходы уменьшились, но несущественно — 9 процентов;
- работают, но доходы значительно «просели» — 31 процент;
- потеряли работу, но активно ищут — 9 процентов;
- не работают, но пока не нужна работа — 5 процентов;
- не работают, так как учатся/вышли на заслуженный отдых — 26 процентов.
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