О том, что усредненные цены на гречневую крупу и макароны, если сравнивать с маем, несколько снизились, а рис, наоборот, существенно прибавил в стоимости, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг «Минфина».

В частности, гречневая крупа стала стоить, в среднем, немного дешевле: вместо 52,12 гривны/килограмм — 51,82 гривны/килограмм. Ценники на этот товар колеблются от 43,9 гривны/килограмм (в «Ашане») до 73,5 гривны/килограмм (в «Варусе»).

Усредненная стоимость макарон сорта «Перо» уменьшилась лишь на несколько копеек — до 28,2 гривны/килограмм: в «Новусе» они обойдутся в 25,99 гривны/килограмм, а в «Ашане» — в 32,5 гривны/килограмм.

Также, цены на длинный рис подскочили с 63,62 гривны/килограмм до 86,4 гривны/килограмм: в «Варусе» данную крупу можно купить за 64,9 гривны/килограмм, а в «Метро» — за 107,89 гривны/килограмм. При этом, пропаренная разновидность риса подорожала меньше, чем на 1 гривну — до 68,13 гривны/килограмм, а круглая — до 80,67 гривны/килограмм.

Ранее мы писали о том, что в Госстате Украины показали, что из продуктов подорожало больше всего.