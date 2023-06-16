О том, как в Украине снова скорректировали ценники в магазинах на целый перечень различных товаров, и не всегда в меньшую сторону, пишет «НБН», ссылаясь на данный, опубликованные на официальной странице Государственной службы статистики.

В соответствии с информацией статистического ведомства, за этот май, прошлогодняя капуста выросла в стоимости на 58 процентов — до 37,6 гривны/килограмм, что вызвано появлением на полках овощей урожая 2023-го года. Также, в цене подскочили: яблоки — на 36 процентов, до 29,8 гривны/килограмм и морковь — на 24,5 процента, до 54,7 гривны/килограмм.

Впрочем, десяток куриных яиц наоборот подешевел — на 23 процента, до 44,5 гривны/десяток, а гречневая крупа «просела» на 6,5 процента — до 55,9 гривны/килограмм.

Бутылка водки, только за месяц, подорожала на 0,9 процента — 120,1 гривны/0,5 литра. Вина столовых сортов, произведенные в Украине, прибавили в стоимости 1 процент — до 107,1 гривны/0,7 литра. Пиво выросло в стоимости на 1,8 процента — до 31 гривны/0,5 литра, а сигареты премиальной категории подскочили в цене на 1 процент — до 87,8 гривны/пачка.

Ранее мы писали о том, что вызвало новую волну подорожания сезонных ягод в Украине.