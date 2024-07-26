Как информирует «НБН» со ссылкой на тематический портал TUTTOmercatoWEB, осуществление трансфера нападающего «Жироны» Артема Довбика в «Атлетико-Мадрид» был приостановлен по просьбе менеджера Алексея Люндовского.

В частности, Люндовский неосмотрительно запросил у руководства испанской «Жироны» некоторое увеличение своих комиссионных выплат за «реализацию» Довбика.

Впрочем, в испанском клубе отказались поднимать сумму вознаграждения агенту 27-летнего украинского футболиста. Кроме того, именно в такой решающий момент «Рома» решила активизировать свои намерения, вступив в переговорный процесс, касающийся трансфера игрока, стремясь перехватить Довбика у «Атлетико-Мадрид».

Таким образом, римский клуб, судя по всему, интенсивно готовит официальное коммерческое предложение о трансфере украинца.

Ранее мы писали о том, что директор «Жироны» отвечал, при каком сценарии продаст Довбика другому клубу.