В оборонном ведомстве Румынии высказались о заявлениях СМИ, которые пишут об уничтожении «Шахедов» ПВО страны. Дроны-камикадзе, которые армия Путина выпустила по Украине, якобы сбивали с помощью зенитных самоходных установок Gepard, информирует «НБН».

В Минобороны опровергли соответствующую информацию, отметив, что российские оккупанты с помощью ударных беспилотников хотели поразить портовую инфраструктуру Украины на Дунае, а не целились на румынскую территорию.

В Бухаресте подчеркнули, что силы и средства противовоздушной обороны Румынии, которые развернуты на границе с Украиной, не вели огонь по средствам нападения армии государства-террориста.

Напомним, что в ночь на 25 июля в ходе атаки на Украину три «Шахеда» влетели в воздушное пространство Румынии, на территории страны нашли обломки таких БПЛА. У Зеленского прокомментировали этот инцидент.