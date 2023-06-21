О том, что в этом году можно будет распробовать бахчевые культуры, привезенные с западной Украины, так как и там начали выращивать арбузы, ради удовлетворения рыночного спроса, а также какие цены ожидать на эти плоды, пишет «НБН», ссылаясь на портал «Ми — Україна».

В частности, помимо западных регионов, арбузы стали массово выращивать в Полтавской, Николаевской и Ровенской областях, и ближе к августу, данную бахчевую культуру, которую сейчас завозят из Турции, и продают по 45-50 гривен/килограмм, заменит украинский урожай: стоимость арбузов установится на отметке в 15 гривен/килограмм, и только в Киеве, из-за трат на доставку — от 20 гривен/килограмм.

Ранее наш новостной портал писал о том, как в этом месяце на прилавках украинских магазинов выросли цены на различные крупы.