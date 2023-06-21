О том, что средняя заработная плата в Украине за минувший год подросла на 10 процентов, а также каких сотрудников интенсивно ищут работодатели, предлагая достойное вознаграждение за труд, пишет «НБН», ссылаясь на информацию интернет-портала по подбору вакансий Work.ua.

Например, стабильно высокие зарплаты выплачивают специалистам, занятым в сфере недвижимости и топ-менеджерам — от 30 000 гривен, а средняя зарплата в областях «Агробизнес» и «Недвижимость» начинается с 20 500 гривен. Тем украинцам, кто трудоустроен в сферах закупок и продаж заплатят не менее 20 000 гривен, а в рекламе/маркетинге — 19 000 гривен.

Впрочем, самые высокие средние заработные платы в Украине:

у управляющих в сферах логистики/недвижимости — 100 000 гривен/ежемесячно;

у топ-менеджеров в сфере логистики — 150 000 гривен/ежемесячно;

у IT-разработчиков со статусом Senior — 160 000 гривен/ежемесячно.

Ранее мы писали о том, до какого уровня в Украине могут поднять размер «минималки».