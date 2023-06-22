О том, сколько сейчас попросят на кассах в крупных сетевых супермаркетах Украины за килограмм огурцов, помидоров и сладкого перца, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, предоставленную порталом «Минфин».

Усредненная стоимость огурцов «упала» с 102,91 гривны/килограмм до 72,99 гривны/килограмм: гладкий тепличный сорт снизился в цене с 98,96 гривны/килограмм до 62,57 гривны/килограмм, а колючий — с 107,57 гривны/килограмм до 69,8 гривны/килограмм.

Почти на 20 гривен «просела» стоимость красной разновидности томатов — с 83,42 гривны/килограмм до 66,93 гривны/килограмм. При этом, розовая сбавила в цене с 133,11 гривны/килограмм до 101,85 гривны/килограмм, а сорт «сливка» удешевел с 135,53 гривны/килограмм до 105,18 гривны/килограмм.

Ценники на болгарский желтый перец скорректировали с 230,59 гривны/килограмм до 202,27 гривны/килограмм. Цена на этот овощ начинается с 179,9 гривны/килограмм (в «Метро») и достигает 219 гривен/килограмм (в «Новусе»).

Ранее мы писали о том, что в Госстате Украины показали, какие продукты питания подорожали больше всего в течение 1-го месяца.