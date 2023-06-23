О том, как в крупных сетевых супермаркетах Украины скорректировали ценники на соль, сахар и муку в текущем месяце, пишет «НБН», ссылаясь на данные, размещенные на тематическом портале «Минфин».

По состоянию на 22-го июня, морскую пищевую соль, в среднем, можно купить за 28,75 гривны/килограмм, тогда как еще в мае, за эту специю просили 32,29 гривны/килограмм: стоимость в «Варусе» — 19,90 гривны/килограмм, а в «МегаМаркете» — до 37,6 гривны/килограмм.

Кристаллический сахарный песок прибавил в стоимости за 1 месяц незначительно, лишь несколько копеек, и реализовывается по 33,73 гривны/килограмм.

Также, несущественно подешевела пшеничная мука торговой марки «Хуторок»: с 22,1 гривны/килограмм до 21,85 гривны/килограмм, за 2 килограмма указанной муки необходимо будет отдать на кассе в 39,5 гривны.

Ранее мы писали о том, что в Украине понемногу дешевеют овощи так называемого «салатного набора».