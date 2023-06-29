О том, что в Украине могут подешеветь только овощи, а цены на несколько видов мяса и хлебобулочные изделия только вырастут еще больше, пишет «НБН», ссылаясь на мнение завотделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Инны Сало, опубликованное «24-каналом».

В соответствии с прогнозированием аналитиков «Института аграрной экономики», цены на картофель нового урожая установятся в пределах от 20 до 25 гривен за килограмм, лука и моркови — от 45 до 47 гривен/килограмм, огурцов — от 55 до 60 гривен/килограмм, красного сорта томатов — от 55 до 60 гривен/килограмм, а розового — от 80 до 85 гривен/килограмм.

Также, поскольку за июнь поголовье свиней/крупного рогатого скота в Украине снизилось на 7,2 процента, а поголовье птицы возросло на 6,3 процента, в сравнении с маем 2022-го года, то стоимость мяса птицы значительно не корректировалась в какую-либо сторону, а свинина наоборот — подорожала. Таким образом, с июля возможен рост стоимости говядины/свинины, в диапазоне от 1,5 процента до 3 процентов.

Кроме того, из-за поднятия тарифов на электроэнергию для бизнеса, и введению довоенных налогов на все виды автотоплива с 1-го июля — вероятность подорожания хлебобулочной продукции, курятины и яиц довольно высока. В частности, хлеб может стать дороже в пределах от 2 до 5 процентов, а куриное мясо и яйца — от 7 до 12 процентов, о чем уже предупреждали в «Союзе птицеводов Украины».