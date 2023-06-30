О том, что цена на десяток яиц со следующего месяца снова поднимется, а августе данный продукт подорожает еще интенсивнее, пишет «НБН», ссылаясь на экспертное мнение старшей научной сотрудницы «Института аграрной экономики» Светланы Пашко, опубликованное «24-каналом».

По словам Пашко, в июне текущего года, стремительное весенне-летнее снижение стоимость яиц фактически завершилось: с марта по апрель розничная цена яиц в супермаркетах «просела» на 10,4-14,3 процента, в апреле-мае — на 6,0-13,5 процента, а мае-июне — лишь на 0,6-1, 1 процента. Например, сейчас десяток куриных яиц в магазинах Украины, в среднем, в зависимости от торговой марки и качества, стоит от 55 до 65 гривен, а по скидкам, яйца 1-й категории можно отыскать и за 47-48 гривен/один десяток.

Впрочем, с приходом июля, цены на яйца установятся в пределах от 57 до 58 гривен/десяток, но с началом августа — начнется неуклонное подорожание.

Ранее наш информационный портал писал о том, как эксперты рассказали, что будет с ценами на овощи, мясо и хлеб в июле.