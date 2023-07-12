О том, как разнится стоимость автотоплива в областях Украины, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг тематического портала системы «ВСЕ АЗС».
В соответствии с информацией аналитиков, средняя стоимость бензина марки «А-95» на АЗС Украины выросла до 48,08 гривны/литр (на начале июля — 46 гривен/литр). В целом, самые высокие цены в:
- Херсонской области — 51 гривен/литр;
- Черниговской области — 50 гривен/литр;
- Донецкой области — 49 гривен/литр.
Самые низкие цены на эту марку бензина в областях:
- Винницкой — 47,07 гривны/литр;
- Хмельницкой — 47,07 гривны/литр.
Сильнее всего подорожало автогорючее в указанных регионах:
- Днепропетровская область — до 47,74 гривны/литр (вверх на 3,99 гривны);
- Львовская область — до 48,24 гривны/литр (на 3,89 гривны);
- Одесская область — до 48,4 гривны/литр (на 3,65 гривны).
В прочих областях, стоимость автогорючего «А-95» скорректировали так:
- Киевская — до 48,08 гривны/литр (вверх на 1,83 гривны);
- Житомирская — до 47,9 гривны/литр (на 3,15 гривны);
- Закарпатская — до 46,99 гривны/литр (на 2,34 гривны);
- Ивано-Франковская — до 47,9 гривны/литр (на 2,6 гривны);
- Запорожская — до 47,95 гривны/литр (на 2,95 гривны);
- Николаевская — до 47,95 гривны/литр (на 3,21 гривны);
- Полтавская — до 47,95 гривны/литр (на 2,95 гривны);
- Сумская — до 48,5 гривны/литр (на 0,5 гривны);
- Херсонская — 51 гривна (без изменений);
- Черниговская — 50 гривен/литр (без изменений).
Ранее мы писали о том, что эксперт объяснял, как изменятся цены на автотопливо с июля.