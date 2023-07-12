О том, как разнится стоимость автотоплива в областях Украины, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг тематического портала системы «ВСЕ АЗС».

В соответствии с информацией аналитиков, средняя стоимость бензина марки «А-95» на АЗС Украины выросла до 48,08 гривны/литр (на начале июля — 46 гривен/литр). В целом, самые высокие цены в:

Херсонской области — 51 гривен/литр;

Черниговской области — 50 гривен/литр;

Донецкой области — 49 гривен/литр.

Самые низкие цены на эту марку бензина в областях:

Винницкой — 47,07 гривны/литр;

Хмельницкой — 47,07 гривны/литр.

Сильнее всего подорожало автогорючее в указанных регионах:

Днепропетровская область — до 47,74 гривны/литр (вверх на 3,99 гривны);

Львовская область — до 48,24 гривны/литр (на 3,89 гривны);

Одесская область — до 48,4 гривны/литр (на 3,65 гривны).

В прочих областях, стоимость автогорючего «А-95» скорректировали так:

Киевская — до 48,08 гривны/литр (вверх на 1,83 гривны);

Житомирская — до 47,9 гривны/литр (на 3,15 гривны);

Закарпатская — до 46,99 гривны/литр (на 2,34 гривны);

Ивано-Франковская — до 47,9 гривны/литр (на 2,6 гривны);

Запорожская — до 47,95 гривны/литр (на 2,95 гривны);

Николаевская — до 47,95 гривны/литр (на 3,21 гривны);

Полтавская — до 47,95 гривны/литр (на 2,95 гривны);

Сумская — до 48,5 гривны/литр (на 0,5 гривны);

Херсонская — 51 гривна (без изменений);

Черниговская — 50 гривен/литр (без изменений).

Ранее мы писали о том, что эксперт объяснял, как изменятся цены на автотопливо с июля.