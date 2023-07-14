О том, что происходит со стоимостью винограда, яблок и апельсинов на полках крупных сетевых магазинов сейчас, пишет «НБН», ссылаясь на ценовую аналитику тематического портала «Минфин».

В текущем месяце виноград несколько подешевел, если сравнивать с июнем, — в среднем, цена на эту ягоду упала с 193,2 гривны/килограмм до 157,74 гривны/килограмм: ценники на данные плоды начинаются с 114,31 гривны/килограмм (в «Метро») и достигают 229 гривен/килограмм (в «Новусе»).

Цена яблок, если вспомнить прошлый месяц, изменилась несущественно, всего лишь на пару копеек — до 32,4 гривны/килограмм.

Однако апельсины подросли в цене с 55,97 гривны/килограмм до 61,57 гривны/килограмм, при этом, продукцию из Египта можно купить за 49,9 гривны/килограмм, а премиумные сорта — за 60,95 гривны/килограмм.

Ранее наш информационный портал писал о том, как на полках супермаркетов Украины подорожали кристаллический сахар, пищевая морская соль и мука.