О том, что в Украине начали снижаться цены на лук, и данный овощ наконец стал более доступным, если вспомнить цены, установленные супермаркетами этими весной и зимой, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Новини.Live».

Еще в прошлом месяца, стоимость 1 килограмма лука была 63,47 гривны, но по состоянию на середину июля его цена опустилась, в среднем, до 59,9 гривны.

Например, по акции в супермаркете «Варус», этот овощ можно приобрести за 29,9 гривны, тогда как ранее, он стоил от 33,9 гривны. Кроме того, подешевел молодой лук и в супермаркете «АТБ» — до 31,95 гривны/килограмм, а в сети «Сильпо» — лишь до 34 гривны/килограмм.

Также, в «Новусе» обычный ранний сорт лука предлагают по стоимости в 33,19 гривны/килограмм, а фиолетовая разновидность несколько дороже — 66,99 гривны/килограмм.

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