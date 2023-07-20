Как информирует «НБН», директор центра Психея Геннадий Рябцев для материала «РБК-Украина» рассказал что, несмотря на это, вероятность нового блэкаута на территории Украинского государства в этом году остается минимальной.

Согласно его мнению, в случае новых массовых атак со стороны России на энергосистему Украины в этом году, ситуация с энергетикой в нашей стране будет сложной, однако масштабного блэкаута не ожидается.

Если говорить о полном блэкауте в Украине, то вероятность такого будет весьма низкой. Даже в случае, если РФ будет активно наносить удары по критической энергетической инфраструктуре, это вряд ли приведет к полному и длительному отключению электричества для большей части его потребителей.

Эксперт также добавил, что обычные граждане Украины уже фактически приготовились к отопительному сезону. В частности, украинцы приобрели приборы для альтернативно генерации, а это генераторы, зарядные станции и т.д.

Напомним, ранее мы уже писали о ночных ударах РФ по Николаеву.