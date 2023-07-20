О том, что за минувшие 7 дней, стоимость огурцов упала почти на 30 процентов, если провести сравнение с июнем, когда эту агропродукцию реализовывали по 70-80 гривен за килограмм, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг тематического портала «Минфин».

В частности, сейчас супермаркеты нашей страны установили нижеуказанные цены на данный популярный овощ, необходимый для приготовления салата:

в «Новусе» — 24,99 гривны/килограмм;

в «Сильпо» — 25 гривен/килограмм;

в «Мегамаркете» — 39,9 гривны/килограмм;

в «Метро» — 24,9 гривны/килограмм;

в «Ашане» — от 26 гривен/килограмм;

в «АТБ» — 22,89 гривны/килограмм.

При этом, на украинских сельхозрынках, килограмм этого овоща можно купить всего лишь за 20 гривен.

Ранее наш информационный портал писал о том, как в крупных сетевых магазинах Украины подорожала рафинированная разновидность подсолнечного масла.