О том, что тарифы на электроэнергию грядущей зимой останутся на прежнем уровне — в 2,64 гривны/киловатт-час, независимо от объема потребляемого домохозяйством электричества, но по завершению отопительного сезона все может измениться, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства энергетики Украины Германа Галущенко, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Галущенко, предыдущее повышение тарифов на «свет» вовсе не решило всех затруднений — такую стоимость электроэнергии можно считать льготной, поскольку рыночная цена ресурса в 2 раза выше. Министр предупредил — последующего роста тарифов следует ожидать не ранее марта 2024-го года, так как без этого малоприятного процесса, невозможно полноценно восстановить энергосистему, провести ремонтную кампанию и поддержать энергогенерацию.

Ранее мы писали о том, что в «Нафтогазе» рассказали, ожидать ли изменений тарифов в новом отопительном сезоне.