О том, что в национальной газопоставляющей компании продлили действие тарифа «Фиксированный» до завершения ближайшего отопительного сезона, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную на официальной странице НАК «Нафтогаз Украины».

В частности, теперь можно понять, что стоимость этого необходимого ресурса не будет повышаться, и останется в пределах 7,96 гривны/один кубометр «голубого топлива», по крайней мере, до 1-го мая 2024-го года. Таким образом, более 12,4 миллиона украинских домохозяйств, подключенным к годовому тарифному плану «Фиксированный» будут оплачивать те же суммы, что и в минувший отопительный сезон.

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