Как сообщает «НБН«, такую информацию предоставили на сайте Министерства финансов Украины.

Сообщается, что в общей сложности размер финансирования данной программы составит 18 миллиардов евро, а в текущем году Украине предоставили уже 10,5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС.

Указанные средства наша страна получит на беспрецедентно выгодных для Киева условиях, они будут направлены на финансирование приоритетных расходов госбюджета. Также известно, что срок погашения кредита составляет 35 лет. В то же время, проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсировать страны ЕС.

Вместе с тем очередные транши в рамках масштабной программы МФП Киев будет получать в течение 2023 года с учетом выполнения Украиной согласованных сторонами условий.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как в Украине изменились цены на самые важные продукты.