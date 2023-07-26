В интервью «Украинскому радио» эксперт объяснил, что газ не может компенсировать отсутствие электроэнергии, поскольку помещения не приспособлены для этого, информирует «НБН».

По словам Павлюка, электричество также необходимо для работы газовых котлов, поэтому украинцам важно приобрести небольшие генераторные или аккумуляторные резервные батареи.

«Подумайте об этом сейчас, а не в декабре», – порекомендовал эксперт, отметив, что уже в октябре-ноябре цены на резервные элементы питания вырастут.

Он добавил, что россияне не успокоятся и будут искать способы, как сделать Украине больно и дискомфортно, поэтому важно тщательно подготовиться к сезону холодов.

Отметим, что ранее в ДТЭК также предупреждали украинцев о том, что им еще понадобятся зарядные станции и генераторы.