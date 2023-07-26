О том, как в супермаркетах обновили стоимость растительного масла из семян подсолнечника, муки и гречневой крупы, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг профильного портала «Минфин».

В частности, рафинированную разновидность растительного масла от «Олейны» можно приобрести, в среднем, за 57,36 гривны/0,85 литра, что лишь на несколько копеек меньше, чем фиксировалось в июне. Также, масло «Щедрый Дар» прибавило в стоимости 0,81 гривны, до 60 гривен/0,85 литра.

Килограмм пшеничной муки от «Хуторка» продают по 21,7 гривны, что тоже только на несколько копеек дешевле, чем в прошлом месяце.

Впрочем, средние цены на гречневую крупу снизились с 51,64 гривны/килограмм до 50,82 гривны: ее стоимость варьируется от 41,9 гривны/килограмм (в «Ашане») до 73,5 гривны/килограмм (в «Варусе»).

Ранее наш информационный портал писал о том, что эксперт рассказал, как изменилась стоимость круп, подсолнечного масла, сала, рыбы и хлеба.