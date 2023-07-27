О том, что в крупных сетевых магазинах Украины фактически «рухнула» стоимость огурцов и помидоров, в основном, на продукцию отечественных агропроизводителей, пишет «НБН», ссылаясь на ресурс GotoShop.

Цена 1 килограмма огурцов в «Ультрамаркете» и «МегаМаркете» упала до 10 гривен, в «Сильпо» — до 11,9 гривны, а в «Ашане» — 19,9 гривны. При этом, выше всего стоимость короткоплодных, корнишонов и сорта «Эстафета».

Розовая разновидность помидоров продается в «Ашане» от 48,9 гривны/килограмм, в «Сильпо» — лишь на 1 гривну дороже, в «Форе» приобрести помидоры можно по 49,99 гривны/килограмм, а в «Варусе» — по 52,5 гривны/килограмм. В прочих сетевых супермаркетах стоимость томатов несколько выше: цены на желтые, черные и «черри» могут достигать и 229 гривен/килограмм.

Ранее наш информационный портал писал о том, сколько украинцам нужно заплатить за подсолнечное масло, муку и гречневую крупу.