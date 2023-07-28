О том, что в супермаркетах Украины наблюдается тенденция с падением стоимости винограда, однако апельсины и лимоны, наоборот, немного подорожали, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг тематического портала «Минфин».

В частности, по состоянию на эту пятницу, если провести сравнение с июнем, стоимость винограда снизилась с 193,2 гривны/килограмм до 95,41 гривны/килограмм: ценники на эту ягоду начинаются от 86,9 гривны/килограмм (в «Ашане») и достигают 103,91 гривны/килограмм (в «Метро»).

Впрочем, апельсины выросли в цене с 55,97 гривны/килограмм до 70,9 гривны/килограмм: египетские фрукты прибавили в стоимости лишь несколько копеек — до 47,9 гривны/килограмм. Однако премиум-сорта подорожали с 64,54 гривны/килограмм до 79,45 гривны/килограмм.

Аналогичная динамика и у лимонов: фрукты подорожали, в среднем, на несколько гривен — с 73,68 гривны/килограмм до 75,92 гривны/килограмм: цены варьируются от 68,9 гривны/килограмм (в «Ашане») до 89,9 гривны/килограмм (в «МегаМаркете»).

Ранее мы писали о том, сколько сейчас в Украине стоят овощи, входящие в «салатный набор».