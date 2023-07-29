О том, как на прилавках украинских супермаркетов снизилась стоимость растительного масла из семян подсолнечника, пишет «НБН», основываясь на ценовом мониторинге, проведенном профильным порталом «Минфин».

В частности, бутылка на 0,85 литра «Щедрого Дара рафинированного» стоит сейчас 56,7 гривны, что более, чем на 4 гривны меньше среднемесячной цены в июне (60,81 гривны). Кроме того, некоторые отдельные сети реализуют указанное масло по нижеуказанным ценам (объем — 0,85 литра):

в «Новусе» — 55,99 гривны;

в «Ашане» — 54,3 гривны;

в «Метро» — 63,9 гривны;

в «Варусе» — 52,6 гривны.

Также, стала стоить несколько меньше и «Олейна рафинированная»: падение цены составило около 1 гривны — с 57,83 гривны до 57,03 гривны. Стоимость в магазинах (объем — 0,85 литра):

в «Ашане» — 60,4 гривны;

в «Новусе» — 46,99 гривны;

в «Метро» — 63,7 гривны.

Ранее мы писали о том, сколько сейчас в Украине нужно заплатить за апельсины, лимоны и виноград.