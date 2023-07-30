О минимальной стоимости товаров, которые необходимы для приготовления консервации, и предлагаются сетями «Метро», «Новус», «Варус», «МегаМаркет» и «ЭКО-Маркет», пишет «НБН», ссылаясь на материал Zakaz.UA.

Самая низкая цена на стандартную банку с горлышком 82 миллиметров, объемом в 0,5 л — 12,9 гривны в гипермаркетах «Ашан». 1-литровую банку за 19 гривен можно приобрести в «ЭКО-Маркете», а 3-литровая банка «Ашане» обойдется уже в 59 гривен. Наборы металлических крышек в 20 единиц в сети «Новус» можно купить за 85,89 гривны, а упаковки на 45/50 крышек предлагают, начиная с 169 гривен.

Что касается стоимости банок для закрутки под крышку «твист-офф», в сетях установили нижеуказанные ценники:

за тару объемом в 100 грамм (в комплекте с крышкой) — 25 гривен в «Ашане»;

объемом в 0,5 литра — 15,49 гривны в «Новусе»;

1-литровая емкость — в 21,9 гривны в «Метро».

Помимо утвари для заготовок, потребуется и маринад: стоимость 1 литра 9-процентного столового уксуса варьируется от 18,5 гривны до 42,9 гривны. За 1 килограмм каменой соли следует заплатить от 17,9 гривны до 29,90 гривны, 1 килограмма сахара — от 32,9 гривны до 47,99 гривны. Цены на чеснок достигают 119-129 гривен/килограмм. Корень хрена реализуют по 290-340 гривен/килограмм, а упаковка лаврового листа на 10 грамм обойдется в 9,9-15,99 гривны.

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