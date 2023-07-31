Как информирует «НБН» со ссылкой на «Общественное», по словам Верещук, выплата не будет продолжена тем ВПЛ, которые выехали за территорию Украины и не возвращались в страну на протяжении тридцати дней. Также деньги перестанут зачислять тем, которые уже успели вернуться в свои дома.

Так, Ирина Верещук заявила, что тем гражданам Украины из числа ВПЛ, которые уехали за границу и более тридцати дней там проживали, выплаты продлены не будут. Аналогичная ситуация ожидает и тех внутренне перемещенных лиц, которые уже успели вернуться к себе домой, на постоянное место жительства. Последние по определению больше не могут считаться ВПЛ.

Напоследок министр подчеркнула, что всем остальным ВПЛ выплаты будут продлены до января 2024-го.

Напомним, ранее Ирина Верещук на фоне «Указа» Путина о депортации украинцев обратилась к тем согражданам, которые остаются сегодня проживать на временно оккупированных территориях Украины