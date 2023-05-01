В своем Telegram-канале чиновница рассказала, как действовать гражданам Украины на временно захваченных территориях после принятия президентом-агрессором «указа» о гражданстве Российской Федерации, информирует «НБН».

По словам Верещук, подписанный Путиным документ направлен на то, чтобы еще больше ограничивать права украинцев во временно оккупированных регионах. Диктатор хочет, чтобы жители этих территорий стали гражданами государства-террориста, либо выехали оттуда.

Министр призвала украинцев не брать паспорта страны-агрессора, не сотрудничать с захватчиками, по возможности покинуть временно оккупированную территорию и ожидать ее освобождения ВСУ.

Напомним, что Путин намерен выдворить граждан Украины из временно оккупированных территорий, если у них не будет российского паспорта.