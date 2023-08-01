В эфире программы «Укринформ: вечерний стрим» представитель Минэкономики рассказала, что Украина после начала полномасштабной войны с РФ столкнулась с большой внутренней и внешней миграцией, информирует «НБН».

По словам Бережной, спасаясь от российской агрессии, за границу выехало 6,2 миллиона граждан, более 5 миллионов жителей нашей страны были зарегистрированы как внутренне перемещенные граждане. Замминистра уточнила, что 68% беженцев – женщины.

Если украинки трудоспособного возраста не вернутся домой, это обойдется стране в 10% годового довоенного ВВП. Чтобы после войны выполнить план удвоения размера экономики до 2032 года, Украине нужны 4,5 миллиона предпринимателей и работников.

Ранее социологи выяснили, планируют ли беженцы-сотрудники отечественных компаний возвращаться в Украину.