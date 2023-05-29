О том, что около 20 процентов беженцев и мигрантов, уехавших за границу и продолжающих работать в украинских компаниях, похоже, больше никогда не возвратятся в Украину, пишет «НБН», ссылаясь на опрос, размещенный на странице «Европейской Бизнес Ассоциации».

В частности, среди 400 выехавших респондентов, хотят снова оказаться в своей стране, в ближайшие 6 месяцев — лишь 26 процентов, на протяжении от 7 до 12 месяцев — 9 процентов, а еще 20 процентов опрошенных не вернутся ранее, чем через год.

Основное условие возвращения у 74 процентов — завершение войны, но есть и прочие немаловажные причины, касающиеся изменений в Украине:

повышения уровня жизни — 48 процентов;

достойно оплачиваемой работы — 39 процентов;

отсутствия угроз атак оккупантов — 26 процентов;

запрета на «удаленку» — 13 процентов;

отсутствия доступного жилья за рубежом — 9 процентов.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Минреинтеграции обратились к гражданам Украины, выехавшим за границу, посоветовав оформить отказ от получения денежной помощи.