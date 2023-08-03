О том, что в супермаркетах нашей страны продолжают дешеветь огурцы, помидоры и болгарский перец, пишет «НБН», ссылаясь на данные ценового мониторинга, опубликованные тематическим порталом «Минфин».

Если провести сравнение июлем, стоимость огурцов снизилась существенно — с 37,66 гривны/килограмм до 19,99 гривны/килограмм. В частности, средние ценники на гладкий сорт огурцов установлены на уровне в 34,9 гривны/килограмм, на колючий — в 33,9 гривны/килограмм, а на тепличный — в 23,9 гривны/килограмм.

Красная разновидность помидоров подешевела менее значительно — с 61,31 гривны/килограмм до 58,74 гривны/килограмм, розовая опустилась в цене с 74,4 гривны/килограмм до 56,63 гривны/килограмм, а «сливки» стали стоить 58,88 гривны/килограмм (цена снизилась на 22 гривны).

Также, усредненные цены на сладкий перец «просели» с 146,04 гривны/килограмм до 141,3 гривны/килограмм: например, ценники на него начинаются с 128,9 гривны/килограмм (в «Варусе»), и достигают 156 гривен/килограмм (в «Ашане»).

Ранее мы писали о том, что в Украине снижается стоимость винограда, но апельсины и лимоны, наоборот, немного подорожали.