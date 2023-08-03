Как информирует «НБН», об этом пишет «РБК» со ссылкой на данные мониторингового рынка.

Так, в материале говорится, что по состоянию на утро, третьего августа, средний курс доллара США в Украине вырос на пять копеек. Таким образом, американская валюта достигла 37 гривен и 55 копеек. При этом курс евро вырос на десять копеек до 41 гривны 70 копеек.

В это же время в обменных пунктах страны украинцы покупают доллар в среднем по 37 гривен, а евро по 41 гривне.

Напомним, ранее мы писали о том, какой прогноз сделал финансист по курсу доллара в Украине в ближайшее время.