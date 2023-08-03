О том, когда ожидать дестабилизации этой ценовой ситуации, пишет «НБН», ссылаясь на экспертное мнение президента «Ассоциации специалистов по недвижимости Украины» Юрия Питы, опубликованное «24-каналом».

По словам Питы, на данный момент динамика, касающаяся цен на жилье, урегулировалась практически во всех областях Украины, но со второй половины августа, вероятен резкий рост покупательского спроса при условии продолжения успешного контрнаступления ВСУ, что существенно подтолкнет стоимость недвижимости вверх, в пределах от 10 до 15 процентов, и эти изменения коснутся, в основном, центральных и восточных регионов.

Стоит отметить, что сейчас средние цены на 1-комнатную квартиру на вторичном рынке Украины выглядят нижеуказанным образом (в долларах США):

Ранее наш информационный портал писал о том, что эксперт перечислил факторы, которые могут вызвать «мощнейший импульс» к новому росту стоимости автотоплива.