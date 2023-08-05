О том, что основная причина такой малоприятной тенденции — полноценный переход на стандарты Евросоюза, пишет «НБН», ссылаясь на материал, размещенный официальной страницей «Украинской ассоциации агропроизводителей».

В частности, из-за введения нашей страной европейских норм, аграриям необходимо привлечь новые инвестиции для приобретения нового оборудования и соответствующих технологий, что поначалу вызовет рост себестоимости продукции у отечественных производителей, а потом — и цен на полках украинских магазинов. Кроме того, сельхозпроизводители должны привести заработные платы своих работников к уровню Евросоюза, что также является дополнительными затратами, и, в итоге, скажется на конечной стоимости огромного перечня продукции.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в супермаркетах нашей страны продолжают дешеветь огурцы, помидоры и болгарский перец.