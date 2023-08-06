О том, что в соответствии с результатами бизнес-анализа, национальная валюта Украины по отношению к доллару недооценена на 49 процентов, и в сравнении с аналогичной статистикой 2022-го года, гривна заняла уже 7-е место с конца, пишет «НБН», ссылаясь на материал The Economist.

В частности, в украинских сетях ресторанов быстрого питания McDonald’s, бургер «БигМак» обойдется в 105 гривен, а в американских — в 5,58 доллара: таким образом, несмотря на официальный обменный курс в 36,93 гривны/доллар, действительная покупательская способность национальной валюты составляет 18,82 гривны/доллар.

Также, в перечень малооцененных мировых валют, по состоянию на август 2023-го года, попали денежные единицы, отпечатанные:

на Тайване;

в Индонезии;

в Индии;

в Египте;

в ЮАР;

на Филиппинах.

Ранее наш информационный портал писал о том, что финансист спрогнозировал, что будет с курсом гривны в ближайший месяц.