О том, что фиксируемая на данный момент динамика по подорожанию энергоносителей, вскоре станет развиваться в обратном направлении, пишет «НБН», ссылаясь на июльский «Инфляционный отчет», опубликованный на официальной странице Национального Банка Украины.

В соответствии с предположением НБУ, общемировая стоимость энергоносителей во период отопительного сезона отметится тенденцией к некоторому падению:

нефть марки Brent в текущем году подешевеет на 18 процентов — 82 долларов;

в 2024-м году цены на этот же энергоресурс упадут на 1,6 процента — до 80,7 доллара, а в 2025-м году — на 13,9 процента (до 69,5 доллара/баррель).

Кроме того, «голубое топливо» на внутреннем рынке ЕС также может потерять в цене, из-за больших объемов запасов, сделанных в 2023-м году, и наращивания доли производства сжиженного природного газа (СПГ) в США и прочих странах мира:

цены на природный газ на хабе ТТF в Нидерландах в этом году могут упасть на 56,9 процента — до 584 долларов/одна тысяча кубометров;

в 2024-м году стоимость вышеуказанного энергоносителя снизится на 8,9 процента — до 532 долларов, а в 2025-м году — на 18,9 процента (до 432 долларов).

Ранее мы писали о том, что в НБУ сообщили, когда прекратится действие моратория на повышение стоимости «коммуналки».