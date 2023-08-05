О том, какое существенное повышение тарифов произойдет после завершения войны с РФ, пишет «НБН», ссылаясь на данные в «Инфляционном отчете», опубликованном Национальным Банком Украины.

В соответствии с прогнозом банка-регулятора, в 2025-м году темпы административной инфляции ускорятся до 18,8 процента, прежде всего, из-за вероятного окончания срока действия моратория на поднятие стоимости «голубого топлива», поставок горячей воды/теплоснабжения, вследствие возникновения «объективной необходимости на их повышение» на указанный индекс.

Впрочем, есть и некоторые плюсы — по причине высокой социальной значимости данной тематики, предполагается, что повышение тарифов пройдет в несколько этапов, в течение 2-3 лет, с одновременным усилением соцподдержки населения.

Ранее наш информационный портал писал о том, когда в Украине могут снова поднять тарифы на электричество.