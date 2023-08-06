О том, что в Украине цены на арбузы опустятся до 30 гривен/килограмм, а также существенно подешевеют овощи, входящие в так называемый «борщевой набор», пишет «НБН», ссылаясь на прогноз главы отдела ценообразования и аграрного рынка «Института аграрной экономики» Инны Сало, опубликованный «24-каналом».

В соответствии с прогнозными оценками аналитиков «Института аграрной экономики», стоимость ягод в августе составит:

черная смородина — от 70 до 80 гривен/килограмм;

малина — от 80 до 90 гривен/килограмм;

арбузы — до 30 гривен/килограмм.

Стоимость овощей «борщевого набора» к завершению летнего сезона снизится в нижеуказанном порядке:

капусты белокочанной — до 13 гривен/килограмм (минус 34,6 процента);

свеклы — до 15 гривен/килограмм (минус 53,3 процента);

лука репчатого и моркови — до 30 гривен/килограмм (минус 20 процентов);

картофеля — до 13 гривен/килограмм (минус 15,3 процента).

Ранее мы писали о том, что агропроизводители Украины прогнозируют значительное подорожание практически всех категорий продуктов питания.