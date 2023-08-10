О том, что в прошлом месяца потребительские цены в нашей стране «просели» на 0,6 процента после июньского роста в 0,8 процента, пишет «НБН», ссылаясь на отчет, опубликованный на официальной странице Государственной службы статистики Украины.

На внутреннем рынке Украины, стоимость продуктов и безалкогольных напитков в июле уменьшилась на 1,9 процента: наиболее подешевели овощи (на 18,2 процента), на 7,6–0,4 процента упали цены на яйца/зерновые продукты/рис/фрукты/сало/растительное масло и кисломолочную продукцию. Однако, стоимость мяса и мясопродуктов, сахара, рыбы и продуктов из рыбы подросла на 1,4–0,5 процента, а цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1 процент.

Цены на транспортные услуги выросли на 2,7 процента, вследствие повышения стоимости автотоплива и масел на 7,3 процента. В сфере связи цены изменились в большую сторону на 0,3 процента, что вызвано подорожанием почтовых услуг на 5,8 процента.

Полный список инфляционных изменений доступен в таблице ниже:

Ранее мы писали о том, что НБУ спрогнозировал цены на нефть и газ до 2025-го года.