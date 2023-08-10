О том, что согласно финансовым прогнозам, до 13-го августа, доллар останется в пределах от 37 гривен до 37,5 гривны, но с сентября по начало октября вероятно значительное «событие на рынке», и по этой причине август является «последним месяцем курсового затишья», пишет «НБН», ссылаясь на экспертное мнение начальника департамента казначейства «Глобус-Банка» Тараса Лесового, опубликованное «Обозревателем».

По словам Лесового, текущий месяц — «подготовительный» период для последующей реализации стратегии банка-регулятора по либерализации внутреннего валютного рынка Украины. В частности, дело касается возвращения к «инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют». Также, следует учесть, что внутренний рынок уже начал подготовку к неотвратимым сентябрьским изменениям, которые могут радикально отразиться на курсе валюты.

Ранее наш информационный портал писал о том, что экономисты объяснили, каким в действительности должен быть курс гривны к доллару, если основываться на индексе «БигМака».