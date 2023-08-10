О том, по каким ценам предлагают составляющие «салатного набора» в «Ашане», «Метро», «Новусе» и других супермаркетах, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг «Минфина».

Средние цены на огурцы в прошлом месяце составляли 37,66 гривны/килограмм, но с приходом августа, стоимость этих овощей опустилась до 19,99 гривны/килограмм в «Новусе». Гладкий сорт подешевел с июльских 37,32 гривны/килограмм до 21,9 гривны/килограмм в «Метров», а колючий в «Мегамаркете» подорожал с 32,17 гривны/килограмм до 33,9 гривны/килограмм. Цены на короткоплодную разновидность изменилась с 29,86 гривны/килограмм до 22,8 гривны/килограмм, как и тепличную — с 29,59 гривны/килограмм до 21,9 гривны/килограмм.

Усредненная стоимость красных помидоров составляла в июле 61,31 гривны/килограмм, но уже в первые дни текущего месяца опустилась до 51,49 гривны/килограмм: самые дешевые плоды можно отыскать в «Варусе» — по 41,9 гривны/килограмм. Розовый вид помидор существенно «просел» в цене — с 74,4 гривны/килограмм до 43,13 гривны/килограмм, а сорт «Сливка» стал стоить на 50 процентов меньше: вместо 80,18 гривны/килограмм — 44,27 гривны/килограмм.

Белая разновидность лука за месяц почти не изменилась в стоимости — с 112,12 гривны/килограмм ценники скорректировали до 106 гривен/килограмм в «Ашане». Цены на репчатый лук в июле достигали 51,8 гривны/килограмм, а в августе — 26,4 гривны/килограмм, причем в «Ашане» —17,9 гривны/килограмм.

Ранее мы писали о том, как изменятся цены на «дары садов и огородов» в августе.