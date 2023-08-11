О том, какие ценники на яйца, молоко и кофе установили крупные супермаркеты «Ашан», «Метро», «Новус» и «Варус», пишет «НБН», ссылаясь на данные ценового мониторинга, опубликованные «Минфином».

За десяток куриных яиц «Квочка» первой категории, в среднем, в августе нужно заплатить 46 гривен, тогда как в июле их стоимость была 55,05 гривны. Десяток «Ясенсвита» стоит, в среднем, 45,1 гривны, что несколько дешевле, если провести сравнение с июльской ценой в 57,9 гривны.

Молоко торговой марки «Простоквашино» 1-процентное (0,9 литра) подорожало с июльских 39,13 гривны до 41,08 гривны, а «Яготинское» 2,6-процентное — с 38,14 гривны до 39,92 гривны, в среднеопределенном диапазоне.

Упаковку традиционного растворимого кофе «Nescafe Gold» (120-граммовую), продадут сейчас значительно дороже: вместо 159,25 гривны — 164,22 гривны.

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