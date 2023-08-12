О том, что в июле цены на продукты питания уменьшились на 2,1 процента, и это фиксируется впервые с августа 2021-го года, но уже в текущем месяце такая динамика с падением стоимости может прерваться, пишет «НБН», ссылаясь на прогноз директора Национального научного центра «Института аграрной экономики» Юрия Лупенко.

По словам Лупенко, наиболее подешевели овощи (минус 18,2 процента), на 2-м месте — куриные яйца (минус 4,1 процента), на 3-м месте — фрукты (минус 1,3 процента), на 4-м месте — растительное масло из семян подсолнечника (минус 0,8 процента), на 5-м месте — макароны (минус 0,2 процента), и на 6-м месте — хлеб и хлебобулочные изделия (минус 0,1 процента).

Впрочем, подобная тенденция вскоре изменится, и продукты снова станут лишь дорожать, поскольку в Украине существенно выросли тарифы на электроэнергию и поднялась стоимость автогорючего – это остановит падение потребительских цен уже в августе.

Ранее наш информационный портал писал о том, как в августе как изменились цены на кофе, молоко и яйца.