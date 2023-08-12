О том, что такие малоприятные изменения, на фоне постоянного роста цен, затронули жизнь 54 процентов граждан Украины, пишет «НБН», ссылаясь на статистику, предоставленную консалтинговой компанией «Кантар-Украина», и опубликованную в ThePage.

Около 30 процентов украинцев может позволить приобретение новой одежды, и только каждый 7-й в состоянии своевременно обновить смартфон. Также, более 60 процентов украинцев сократили расходы на развлечения и отдых, а также спорт и бьюти-процедуры, а чуть менее50 процентов отказались от любимых хобби.

В целом, из-за войны, граждане Украины ограничили траты в нижеуказанных категориях:

в развлечениях и отдыхе — 64 процента опрошенных;

в спорте — 54 процента;

в красоте — 52 процента;

в хобби — 48 процентов;

в одежде и обуви — 42 процента;

в образовании и обучении — 28 процентов;

в оплате коммунальных услуг — 16 процентов;

в приобретении пищевых продуктов — 15 процентов.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Госстате показали, как изменились цены на товары и услуги за месяц.