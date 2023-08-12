О том, что такие малоприятные изменения, на фоне постоянного роста цен, затронули жизнь 54 процентов граждан Украины, пишет «НБН», ссылаясь на статистику, предоставленную консалтинговой компанией «Кантар-Украина», и опубликованную в ThePage.
Около 30 процентов украинцев может позволить приобретение новой одежды, и только каждый 7-й в состоянии своевременно обновить смартфон. Также, более 60 процентов украинцев сократили расходы на развлечения и отдых, а также спорт и бьюти-процедуры, а чуть менее50 процентов отказались от любимых хобби.
В целом, из-за войны, граждане Украины ограничили траты в нижеуказанных категориях:
- в развлечениях и отдыхе — 64 процента опрошенных;
- в спорте — 54 процента;
- в красоте — 52 процента;
- в хобби — 48 процентов;
- в одежде и обуви — 42 процента;
- в образовании и обучении — 28 процентов;
- в оплате коммунальных услуг — 16 процентов;
- в приобретении пищевых продуктов — 15 процентов.
Ранее наш информационный портал писал о том, что в Госстате показали, как изменились цены на товары и услуги за месяц.