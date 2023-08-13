О том, что на получение довольно высоких заработных плат, теперь могут рассчитывать и руководители предприятий, военнослужащие, а также управляющие объектами недвижимости, пишет «НБН», ссылаясь на данные статистики, опубликованные крупным порталом по подбору вакансий WORK.UA.

В частности, в рейтинге самых высокооплачиваемых специалистов:

Angular-разработчики — 80 000 гривен/ежемесячно;

Директора в IT/Net-программисты — 75 000 гривен/ежемесячно;

Военнослужащие — 70 000 гривен/ежемесячно;

Программисты на языке Java — 70 000 гривен/ежемесячно;

Трейдеры — 60 000 гривен/ежемесячно;

C++ программисты — 60 000 гривен/ежемесячно;

IOS-программисты — 60 000 гривен/ежемесячно;

Управляющие объектами недвижимости — 60 000 гривен/ежемесячно;

FullStack-программисты — 58 000 гривен/ежемесячно.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в НБУ показали, как будут меняться доходы граждан до 2025-го года.