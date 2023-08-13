О том, что на получение довольно высоких заработных плат, теперь могут рассчитывать и руководители предприятий, военнослужащие, а также управляющие объектами недвижимости, пишет «НБН», ссылаясь на данные статистики, опубликованные крупным порталом по подбору вакансий WORK.UA.
В частности, в рейтинге самых высокооплачиваемых специалистов:
- Angular-разработчики — 80 000 гривен/ежемесячно;
- Директора в IT/Net-программисты — 75 000 гривен/ежемесячно;
- Военнослужащие — 70 000 гривен/ежемесячно;
- Программисты на языке Java — 70 000 гривен/ежемесячно;
- Трейдеры — 60 000 гривен/ежемесячно;
- C++ программисты — 60 000 гривен/ежемесячно;
- IOS-программисты — 60 000 гривен/ежемесячно;
- Управляющие объектами недвижимости — 60 000 гривен/ежемесячно;
- FullStack-программисты — 58 000 гривен/ежемесячно.
Ранее наш информационный портал писал о том, что в НБУ показали, как будут меняться доходы граждан до 2025-го года.