О том, что в 2023-м году уровень номинальной зарплаты вырастет на 19,6 процента, однако действительный, учитывающий влияние высокого темпа инфляции, — лишь на 3,9 процента, и это лучше предварительного прогноза, в котором заявлялось относительно повышения только в 3,7 процента, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Национального Банка Украины.

В соответствии с прогнозом аналитиков НБУ, определенный рост трудовых доходов в реальных цифрах ускорится в этом году, но зарплаты украинцев останутся относительно низкими, вследствие «все еще высокой инфляции и медленного роста производительности».

Также, в следующем году размер номинальной зарплаты увеличится на 16,1 процента (реальной — на 5,2 процента), а в 2025-м году указанная заработная плата подрастет лишь на 12,8 процента (реальная, в сравнении с 2024-м годом, вырастет чуть больше, — на 5,4 процента).

Ранее наш информационный портал писал о том, что в НБУ спрогнозировали изменения стоимости нефти и газа до 2025-го года.