О том, что на данный момент стоимость этой крупы практически вернулась к довоенным отметкам, но сохранится ли такая динамика на долгосрочной основе, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Украинского клуба аграрного бизнеса».

Сейчас средняя стоимость гречневой крупы составляет 44,4 гривны/килограмм, что на 53 процента меньше, чем в 2022-м году, и это вызвано большим количеством предложений крупы, в сравнении с реальным спросом.

По мнению специалистов, в 2023-м году гречка стала не такой окупаемой, и по этой причине, в 2024-м году фермерские хозяйства, вероятно, значительно сократят площадь посевов. При предполагаемой урожайности, и с учетом оставшихся прошлогодних запасов, наша страна получит около 165 000 тонн гречки, при объеме годового внутреннего потребления в диапазоне от 125 000 до 130 000 тонн, то есть более 20 000 тонн агропроизводители вынужденно направят на экспорт.

Таким образом, в 2024-м году, возможно, площадь посевов гречки снова урежут, чтобы добиться более высокой рентабельности агрокультуры — после исчерпания запасов, собранных в нынешнем году, гречневая крупа в очередной раз подорожает.

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