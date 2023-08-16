О том, что эту среду, за бутылку «Олейны рафинированной» объемом в 0,85 литра, на кассе супермаркета попросят, в среднем, 62,02 гривны, что более, чем на 4 гривны превышает усредненную июльскую стоимость в 57,75 гривны, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг профильного портала «Минфин».

В частности, в отдельно взятых крупных сетевых магазинах Украины, данное масло реализуют по нижеуказанной стоимости:

в «Ашане» — за 59,4 гривны;

в «Новусе» — за 64,99 гривны;

в «Метро» — за 64,5 гривны;

в «Мегамаркете» — за 59,2 гривны.

Впрочем, растительное масло «Щедрый Дар рафинированное» наоборот — стало дешевле. Стоимость этого продукта снизилась почти на 4 гривны за бутылку в 0,85 литра — со средних 60,62 гривны до 56,67 гривны, и в супермаркетах его можно купить:

в «Ашане» — за 54,3 гривны;

в «Метро» — за 49,9 гривны;

в «Варусе» — за 65,8 гривны.

Ранее наш информационный портал писал о том, что эксперты рассказали, какие продукты подешевели в Украине впервые за 2 года.