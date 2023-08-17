О том, что предпосылками к новому росту стоимости автотоплива станут общемировая тенденция подорожания, а также сокращение запасов бензинов и дизельного топлива в Украине, которые ранее закупали по более низким ценам, пишет «НБН», ссылаясь на мнение главы «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, опубликованное в Telegram-канале «Киев24».

По словам Куюна, цены на автогорючеее в Украине повысятся на несколько гривен уже к концу августа этого года, а учитывая текущую динамику с ростом стоимости А-95 и дизельного топлива — ценники на АЗС скорректируют на 2-3 гривны вверх, то есть литр будет стоить почти 60 гривен.

В частности, расценки, вероятно, изменятся нижеуказанным образом:

бензин вырастет в цене до 57–58 гривен/литр;

дизельное топливо — до 55–56 гривен/литр.

Ранее наш информационный портал писал о том, что эксперт рассказывал, что может послужить «мощнейшим импульсом» к новому росту стоимости автотоплива.